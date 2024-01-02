МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Оборонная промышленность Украины не в состоянии производить порох для артиллерийских снарядов, заявил бывший замминистра по вопросам "временно оккупированных" территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью телеканалу "Прямой". "Изолировать Крым". Зеленский рассказал, что хочет от ВСУ

"Вроде бы такая примитивная штука как порох, оказалась абсолютно сверхсложной для нашего ВПК", — отметил он.

Тука пояснил, что порох служит базовой составляющей патронов для стрелкового оружия и снарядов для артиллерии. Особенно печальная ситуация в стране сложилась с артиллерийским порохом, подчеркнул он.

Бывший чиновник добавил, что полноценное производство артиллерийских снарядов на Украине невозможно, и заявления о появлении такого производства, скорее всего, подразумевают не снаряды, а их части — гильзы, капсюли и боеголовки.