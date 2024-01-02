2024-01-02T06:45:27+03:00
2024-01-02T06:45:27+03:00
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2024
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Примитивная, но сверхсложная штука. У украинского ВПК возникла проблема
ВПК
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Оборонная промышленность Украины не в состоянии производить порох для артиллерийских снарядов, заявил бывший замминистра по вопросам "временно оккупированных" территорий и... ПРАЙМ, 02.01.2024
впк, экономика, новости, украина, впк, оружие, производство боеприпасов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Оборонная промышленность Украины не в состоянии производить порох для артиллерийских снарядов, заявил бывший замминистра по вопросам "временно оккупированных" территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью телеканалу "Прямой".
"Вроде бы такая примитивная штука как порох, оказалась абсолютно сверхсложной для нашего ВПК", — отметил он.
Тука пояснил, что порох служит базовой составляющей патронов для стрелкового оружия и снарядов для артиллерии. Особенно печальная ситуация в стране сложилась с артиллерийским порохом, подчеркнул он.
Бывший чиновник добавил, что полноценное производство артиллерийских снарядов на Украине невозможно, и заявления о появлении такого производства, скорее всего, подразумевают не снаряды, а их части — гильзы, капсюли и боеголовки.