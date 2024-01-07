МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Пентагон в течение трех дней не сообщал президенту Джо Байдену и другим высокопоставленным чиновникам о госпитализации министра обороны Ллойда Остина, пишет издание Politico со ссылкой на трех американских чиновников. В Пентагоне раскрыли детали операции против хуситов

Два других источник уточнили, что советник по национальной безопасности Джейк Салливан и другие высокопоставленные помощники в Белом доме не знали о госпитализации Остина первого января до тех пор, пока министерство обороны не сообщило об этом четвертого января.

По словам чиновников, новость о ситуации с Остином стала "шоком для всех сотрудников Белого дома", поскольку они не знали, что у главы Пентагона возникли осложнения после плановой медицинской процедуры.

Сотрудники Совета национальной безопасности были удивлены, что Пентагону потребовалось так много времени, чтобы сообщить им о состоянии Остина. Пентагон не обнародовал эту информацию до вечера пятницы, уведомив конгресс примерно за 15 минут до выхода публичного заявления.

"Так не должно было быть", — заявил один из американских чиновников. СНБ и Пентагон от комментариев отказались.

В субботу Остин заявил: "Я мог бы поступить лучше, обеспечив надлежащее информирование общественности. Я обязуюсь работать лучше. Но важно сказать: это была моя медицинская процедура, и я беру на себя полную ответственность за свои решения о раскрытии информации".

NBC News сообщает, что Остин провел четыре дня в отделении интенсивной терапии.

Он был госпитализирован с первого января. Его заместитель Кэтлин Хикс частично взяла на себя некоторые из его обязанностей, так продолжалось до возвращения Остина к исполнению обязанностей в пятницу.