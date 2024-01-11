Пентагон не осуществлял должным образом надзор за поставками оружия Украине
ВАШИНГТОН, 11 янв — ПРАЙМ. Генинспектор американского министерства обороны в своем докладе сделал вывод, что Пентагон не контролировал должным образом поставки вооружения Киеву.
Мониторинг осложнен рядом факторов: отсутствие инвентарной записи поставляемого оружия, ограниченное передвижение инспекторов по Украине, нехватка кадров. Случаи перепродажи установить не удалось, следует из доклада.
"Сейчас у Офиса генерального инспектора МО есть сотрудники на Украине, и служба проведения криминальных расследований в структуре ведомства продолжит изучать подозрения о преступных действиях, связанных с поставками Украине оборонной помощи из США", — указывается в публикации.
Публикация документа проходит на фоне попыток администрации заручиться согласием конгресса на выделение нового пакета оборонной помощи Киеву. В конце декабря конгресс утвердил временный бюджет страны, но отказал президенту Джо Байдену в запрошенном им пакете зарубежной помощи на 106 миллиардов долларов, более 60 из которых предназначены Украине. В январе дискуссии продолжились, но пока не принесли ощутимых результатов. Республиканская оппозиция требует от Байдена шагов по охране южной границы, оспаривая необходимость новой многомиллиардной поддержки Киева без представления дальнейшего плана действий.
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