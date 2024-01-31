МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа по производству и ремонту самоходок на Уральском заводе транспортного машиностроения, следует из сообщения ведомства в Telegram-канале. Шойгу рассказал об увеличении производства оружия и боеприпасов в России

По данным министерства, Шойгу проинспектировал на Уральском заводе транспортного машиностроения выполнение государственного оборонного заказа по производству и ремонту самоходных артиллерийских систем 2С19 "Мста-С", 2С3 "Акация", 2С4 "Тюльпан", 2С5 "Гиацинт", а также 2С35 "Коалиция СВ".

Шойгу подчеркнул необходимость увеличения объемов производства и ремонта самоходных артиллерийских установок (СВН) и призвал ускорить работы по испытаниям и началу серийного производства. Кроме того, глава ведомства раскритиковал главного конструктора "Уралтрансмаша" за большие сроки изготовления нужного российской армии артиллерийского комплекса. "Мы занялись этим плотно в 2022 году. У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 году, а у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо", —отметил он.

Тем не менее, Шойгу отметил изменения в работе Уралтрансмаша и подчеркнул значимость производства новых самоходных артиллерийских установок, первые шесть из которых будут получены уже в феврале.