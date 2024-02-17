МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Отход подразделений ВСУ из Авдеевки будет для Киева моральным поражением, отметил в беседе с изданием "Лента.ру" первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Маск согласился с мнением о роли Запада в украинском конфликте

"Авдеевка вряд ли будет переломным моментом. Но это знаковое место, где на протяжении многих лет создавался эшелонированный укрепрайон, куда ВСУ бросали очень много сил, резервов. Потеря этого места для них будет определенным моральным поражением", — отметил депутат.

В ночь на 17 февраля главком ВСУ Сырский объявил о решении вывести боевые подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. "Исходя из оперативной обстановки вокруг Авдеевки… я принял решение вывести наши подразделения из города и перейти к обороне", — заявил он.

Авдеевка — населенный пункт в донецкой агломерации, на протяжении всего периода конфликта в Донбассе контролировавшийся ВСУ и превращенный в мощный укрепрайон. Из Авдеевки постоянно осуществлялся артобстрел Донецка.