МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Какие-либо новые виды вооружений не способны переломить в пользу Украины ход боевых действий, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Секретарь СНБО Украины призвал Запад отдать Киеву все вооружение

Он напомнил, что в настоящее время НАТО идет по пути эскалации — как заявил генеральный секретарь яльянса Йенс Столтенберг, когда Украина получит самолеты F-16, она сможет наносить удары "по законным целям" внутри России.

"НАТО на это согласна. F-16 поступят на Украину летом", — отметил Пушков.

По его словам вывод заключается в том, что Запад "отчаянно" ищет "game-changer", то есть фактор, который враз изменит ход военных событий, и убеждает сам себя, что такой фактор существует.

"Сначала в НАТО делали ставку на свои танки, затем на HIMARS, теперь на F-16. Однако F-16 не изменят ни хода военных действий, ни общего соотношения сил. Но риск прямого столкновения с Россией для НАТО возрастает", — заключил сенатор.