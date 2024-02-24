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Риск возрастает. Пушков прокомментировал планы поставить F-16 Киеву
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Какие-либо новые виды вооружений не способны переломить в пользу Украины ход боевых действий, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Он напомнил, что в настоящее... ПРАЙМ, 24.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Какие-либо новые виды вооружений не способны переломить в пользу Украины ход боевых действий, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
Он напомнил, что в настоящее время НАТО идет по пути эскалации — как заявил генеральный секретарь яльянса Йенс Столтенберг, когда Украина получит самолеты F-16, она сможет наносить удары "по законным целям" внутри России.
"НАТО на это согласна. F-16 поступят на Украину летом", — отметил Пушков.
По его словам вывод заключается в том, что Запад "отчаянно" ищет "game-changer", то есть фактор, который враз изменит ход военных событий, и убеждает сам себя, что такой фактор существует.
"Сначала в НАТО делали ставку на свои танки, затем на HIMARS, теперь на F-16. Однако F-16 не изменят ни хода военных действий, ни общего соотношения сил. Но риск прямого столкновения с Россией для НАТО возрастает", — заключил сенатор.