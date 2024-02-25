МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Украина будет ослаблена на поле боя, если не получит обещанную США помощь в течение месяца, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в эфире всеукраинского телемарафона. Зеленский хочет сделать России неожиданное предложение

"Проиграет ли Украина и будет ли нам сложно, зависит от вас, от партнеров. Если мы будем сильны оружием, мы не проиграем", — сказал он.

Отвечая на вопрос, что будет делать Украина, если в течение месяца не получит помощь от США, он заявил, что тогда Киев будет ослаблен на поле боя, поскольку в основном помощь от штатов — это оружие.

"Будем искать возможности, будем брать кредиты, искать средства, давить на партнеров, просить, очень сильно, это вопрос конкретных пакетов оружия", — сказал Зеленский.

Он заявил, что во время провалившегося украинского контрнаступления, Киев получил не всю обещанную ему помощь, добавив, что эта техника была обещана, но ее так и не поставили.

Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан ранее заявлял, что США не рассматривают возможность выделения Украине кредита, если согласовать новые средства для Киева не удастся.