Зеленский признал, что Украина проиграет без обещанной помощи Запада
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Украина будет ослаблена на поле боя, если не получит обещанную США помощь в течение месяца, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в эфире всеукраинского телемарафона.
"Проиграет ли Украина и будет ли нам сложно, зависит от вас, от партнеров. Если мы будем сильны оружием, мы не проиграем", — сказал он.
Отвечая на вопрос, что будет делать Украина, если в течение месяца не получит помощь от США, он заявил, что тогда Киев будет ослаблен на поле боя, поскольку в основном помощь от штатов — это оружие.
"Будем искать возможности, будем брать кредиты, искать средства, давить на партнеров, просить, очень сильно, это вопрос конкретных пакетов оружия", — сказал Зеленский.
Он заявил, что во время провалившегося украинского контрнаступления, Киев получил не всю обещанную ему помощь, добавив, что эта техника была обещана, но ее так и не поставили.
Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан ранее заявлял, что США не рассматривают возможность выделения Украине кредита, если согласовать новые средства для Киева не удастся.
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