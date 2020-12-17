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СМИ: Байден сэкономит $2,6 миллиарда, отказавшись от "стены Трампа"
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Власти Соединенных Штатов могут сэкономить порядка $2,6 миллиарда, если избранный президент США Джо Байден после вступления в должность остановит строительство стены, разделяющей... ПРАЙМ, 17.12.2020
джо байден, дональд трамп, стена, мексика, сша, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Власти Соединенных Штатов могут сэкономить порядка $2,6 миллиарда, если избранный президент США Джо Байден после вступления в должность остановит строительство стены, разделяющей страну с Мексикой. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на данные Инженерного корпуса американской армии.
Как оценивают специалисты, на 21 января 2021 года на счетах проекта стены на границе с Мексикой останется порядка $3,3 миллиарда.
В настоящее время ведутся переговоры по вопросу о возможном расторжении контрактов на строительство стены. Если администрация нового президента расторгнет эти контракты либо внесет изменения в них, то строительные компании смогут выставить властям счет за вывод бригад, а также за вывоз материалов и оборудования. Расходы на это могут составить порядка $700 миллионов.
Напомним, что в ходе предвыборной гонки 2016 года тогда еще кандидат на пост президента Дональд Трамп обещал построить стену на границе с Мексикой. Это был один из ключевых пунктов его предвыборной программы. В августе был арестован советник действующего президента Стив Бэннон: его обвиняли в пропаже денег на стену.