МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Власти Соединенных Штатов могут сэкономить порядка $2,6 миллиарда, если избранный президент США Джо Байден после вступления в должность остановит строительство стены, разделяющей страну с Мексикой. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на данные Инженерного корпуса американской армии.

Как оценивают специалисты, на 21 января 2021 года на счетах проекта стены на границе с Мексикой останется порядка $3,3 миллиарда.

В настоящее время ведутся переговоры по вопросу о возможном расторжении контрактов на строительство стены. Если администрация нового президента расторгнет эти контракты либо внесет изменения в них, то строительные компании смогут выставить властям счет за вывод бригад, а также за вывоз материалов и оборудования. Расходы на это могут составить порядка $700 миллионов.

Напомним, что в ходе предвыборной гонки 2016 года тогда еще кандидат на пост президента Дональд Трамп обещал построить стену на границе с Мексикой. Это был один из ключевых пунктов его предвыборной программы. В августе был арестован советник действующего президента Стив Бэннон: его обвиняли в пропаже денег на стену.