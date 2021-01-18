МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Ситуация в отношениях Вашингтона и Пекина при президенте Джо Байдене будет более сложная, администрация нового американского лидера продолжит давить на КНР жестко и многосторонне, считает врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов. Китай ввел ответные санкции против американских чиновников из-за Гонконга

Как отметил Маслов, ситуация в отношениях "станет еще более сложной". Он пояснил, что при Дональде Трампе, как ни странно, ситуация в отношениях КНР и США в какой-то степени стабилизировалась, Трамп методично выстраивал антикитайский контур вокруг Китая, привлекал к этому очень много стран, включая страны Западной Европы, Австралию, Новую Зеландию, и атаковал, прежде всего, китайские технологии. Как отметил эксперт, несмотря на то, что давление Вашингтона казалось яростной атакой, она по своей сути была достаточно проста.

"Байден и байденская внешняя политика будет в значительной степени, очевидно, более сложной, многогранной. Риторика Байдена изменится, она будет другой совсем. Но то… что Байден урегулирует все торговые споры с Китаем, говорить не приходится. На самом деле давление на Китай продолжится. Оно будет довольно жестким, оно будет более многосторонним. Самое главное, оно будет более тонким", — сказал Маслов в ходе онлайн-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".

По его мнению, Байден урегулирует и будет пытаться урегулировать целый ряд торговых отношений с Китаем, но при этом увеличит давление в области науки и технологий таким образом, чтобы Китаю было максимально сложно выходить со своими технологиями на внешние рынки. Китайский производитель смартфоров включен в черный список США

"То есть говорить о том, что США и Китай урегулируют в ближайшее время хотя бы большую часть своих проблем, не приходится", — подчеркнул эксперт.

В последние месяцы отношения США и Китая накалены по ряду причин: торговые противоречия, ситуация в Гонконге, ситуация с правами национальных меньшинств в КНР, пандемия коронавируса, отказ КНР принять участие в переговорах по контролю над вооружениями. По всем этим проблемам у Вашингтона есть серьезные претензии к Пекину.

США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.