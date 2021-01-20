МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. В Верховном суде США объявили угрозу взрыва, однако людей не эвакуируют, сообщает телеканал CNN.

Изначально телеканал сообщил, что эвакуация проводится.

"Официальный представитель подтвердил CNN, что в Верховном суде была объявлена угроза взрыва, но эвакуация не объявляется", — говорится в сообщении телеканала.