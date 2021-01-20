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СМИ: в Верховном суде США объявлена угроза взрыва
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В Верховном суде США объявили угрозу взрыва, однако людей не эвакуируют, сообщает телеканал CNN. Изначально телеканал сообщил, что эвакуация проводится. "Официальный представитель... ПРАЙМ, 20.01.2021
джо байден, взрыв, угроза, верховный суд, сша, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. В Верховном суде США объявили угрозу взрыва, однако людей не эвакуируют, сообщает телеканал CNN.
Изначально телеканал сообщил, что эвакуация проводится.
"Официальный представитель подтвердил CNN, что в Верховном суде была объявлена угроза взрыва, но эвакуация не объявляется", — говорится в сообщении телеканала.