Богатейший человек в мире потребовал от брата возлюбленной $1,7 миллиона
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Основатель американского онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос требует у Майкла Санчеса — брата своей возлюбленной Лорен Санчес — $1,7 миллиона, пишет Bloomberg.
Агентству стало известно, что эту сумму Безос требует в качестве компенсации за судебные издержки из-за утечки информации о личной жизни бизнесмена.
Адвокат Майкла Санчеса Том Уоррен в свою очередь заявляет, что это требование "неприлично и даже абсурдно".
В начале прошлого 2020 года появилась информация о том, что Безос планирует развестись со своей женой Маккензи. Они были в браке 25 лет. Причина разрыва — отношения Безоса с Лорен Санчес.
National Enquirer сумело опубликовать фото Безоса с Санчес до того, как бизнесмен объявил о своем разводе.
Тогда богатейший в мире человек заявлял, что этот скандал был спровофирован по политическим мотивам, но позже выяснилось, что источником интимных фото стал брат его возлюбленной Майкл Санчес.
https://1prime.ru/world/20210127/832901172.html