МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Основатель американского онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос требует у Майкла Санчеса — брата своей возлюбленной Лорен Санчес — $1,7 миллиона, пишет Bloomberg.

Агентству стало известно, что эту сумму Безос требует в качестве компенсации за судебные издержки из-за утечки информации о личной жизни бизнесмена.

Адвокат Майкла Санчеса Том Уоррен в свою очередь заявляет, что это требование "неприлично и даже абсурдно".

В начале прошлого 2020 года появилась информация о том, что Безос планирует развестись со своей женой Маккензи. Они были в браке 25 лет. Причина разрыва — отношения Безоса с Лорен Санчес.

National Enquirer сумело опубликовать фото Безоса с Санчес до того, как бизнесмен объявил о своем разводе.

Тогда богатейший в мире человек заявлял, что этот скандал был спровофирован по политическим мотивам, но позже выяснилось, что источником интимных фото стал брат его возлюбленной Майкл Санчес.