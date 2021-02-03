МИНСК, 3 фев — ПРАЙМ. Белоруссия рассчитывает получить второй транш госкредита РФ в объеме 500 миллионов долларов в первом полугодии текущего года, заявил в среду глава минфина республики Юрий Селиверстов. Медведев не исключил появления единой валюты с Белоруссией

Минфин Белоруссии 30 декабря 2020 года сообщил о получении первого транша российского госкредита в сумме, эквивалентной 500 миллионам долларов.

"В целом определено, что он (второй транш госкредита РФ – ред.) придет в этом году. Пока планово настраиваемся на его получение в первом полугодии", — сказал Селиверстов журналистам.

Межправительственное белорусско-российское соглашение о предоставлении Минску двух траншей госкредита РФ по 0,5 миллиарда долларов было подписано 21 декабря в Москве. Минфин Белоруссии сообщал, что по условиям документа первый транш будет предоставлен до конца текущего года, второй транш — в 2021 году.

До этого, в октябре, Белоруссия также получила кредит в 0,5 миллиарда долларов из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Президент республики Александр Лукашенко сообщал, что на эти деньги Белоруссия погасила перед Россией 200 миллионов долларов долга за природный газ, а остальные средства направила на борьбу с коронавирусом.

Президент РФ Владимир Путин 14 сентября на встрече с Лукашенко заявил, что Москва предоставит Минску кредит на 1,5 миллиарда долларов.