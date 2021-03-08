МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Медленные темпы вакцинации в странах Евросоюза и сохраняющиеся ограничения из-за COVID-19 оказывают негативное влияние на восстановление экономики ЕС, считают опрошенные агентством Bloomberg эксперты. В Европе введут электронные сертификаты вакцинации

"Несмотря на риск показаться пессимистами, мы, к сожалению, вынуждены повторить, что низкие темпы вакцинации все еще ставят под угрозу (экономическое — ред.) восстановление в еврозоне", — заявил главный экономист банка ING в Брюсселе Питер Ванден Хаут.

Политические междоусобицы, периодические перебои в поставках вакцины и недоверие общества серьезно замедляют темпы вакцинации в странах Европейского союза. Согласно данным агентства, в ЕС было введено 8 доз на 100 человек по сравнению с 33 дозами вакцины на каждые 100 человек в Великобритании и 25 дозами препарата в США. Сообщается, что дополнительные задержки в снятии введенных из-за коронавируса ограничений на один или два месяца могут стоить экономике ЕС от 50 миллиардов до 100 миллиардов евро.

Кроме того, европейские инвестиционные фонды уже третью неделю подряд фиксируют отток капиталов. При этом представители Bank of America и фонда BlackRock Investment Institute предупреждают, что продолжающаяся пандемия в странах ЕС может нанести ущерб торговым стратегиям.

Отмечается, что несмотря на определенные сложности, кампания по вакцинации в странах-членах Евросоюза продвигается. Количество случаев заражения в Германии среди людей старше 80 лет упало примерно на 80% с конца декабря. По данным компанией Airfinity, занимающейся научной информацией и аналитикой, благодаря заключению новых соглашений по поставкам вакцины и увеличению производства препарата, ЕС сможет привить до 75% взрослого населения к концу августа 2021 года, что опережает первоначальный план по вакцинации на два месяца.

Однако, по мнению инвесторов, потеря летних месяцев может негативно повлиять на восстановление европейской экономики. По словам аналитика Bank of America Афанасиоса Вамвакидиса, "потеря второго туристического сезона — это риск для ЕС". В соответствии с прогнозами банка, курс евро к концу года упадет до 1,15 доллара США при нынешнем курсе 1,19 доллара США. В качестве основной причины экономисты указывают более быстрые темпы вакцинации в США, а также принятый американским презентом США Джо Байденом пакет мер поддержки экономики на 1,9 триллиона долларов, по сравнению с которым европейский фонд для экономического восстановления "просто меркнет".