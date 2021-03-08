МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. США планируют в течение трех недель совершить несколько кибератак по российским системам, связанным с властями, и ввести санкции в качестве "ответа" на хакерскую атаку с использованием софта SolarWind, в которой администрация Джо Байдена обвиняет Россию, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

Офис Президента Украины

Украина призвала США ввести всеобъемлющие санкции против России

По данным неназванных источников газеты, в ближайшие три недели США произведут "скрытые контрудары", о которых станет известно президенту России Владимиру Путину, российской разведке и военным, но не внешнему миру. Кроме кибератак, в США планируют ввести экономические санкции против России. Также президент Байден может подписать указ об укреплении защиты правительственных систем на фоне кибератак.

В начале января агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и ряда других американских структур, согласно которому за масштабной кибератакой на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds, вероятно, стоит Россия. Целью атаки, которой подверглись в том числе правительственные учреждения США, являлось, как предположили в Вашингтоне, получение разведданных. Однако впоследствии было заявлено, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили.

Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что администрация готова использовать разные инструменты в связи с кибератакой. По его словам, это должны быть "не просто санкции" — будут применяться инструменты, которые "видимы и невидимы".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркивал непричастность Москвы к кибератакам. Официальный представитель МИД РФ также говорила, что обвинения США в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны.