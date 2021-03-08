МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. США планируют в течение трех недель совершить несколько кибератак по российским системам, связанным с властями, и ввести санкции в качестве "ответа" на хакерскую атаку с использованием софта SolarWind, в которой администрация Джо Байдена обвиняет Россию, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. Украина призвала США ввести всеобъемлющие санкции против России

По данным неназванных источников газеты, в ближайшие три недели США произведут "скрытые контрудары", о которых станет известно президенту России Владимиру Путину, российской разведке и военным, но не внешнему миру. Кроме кибератак, в США планируют ввести экономические санкции против России. Также президент Байден может подписать указ об укреплении защиты правительственных систем на фоне кибератак.

В начале января агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и ряда других американских структур, согласно которому за масштабной кибератакой на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds, вероятно, стоит Россия. Целью атаки, которой подверглись в том числе правительственные учреждения США, являлось, как предположили в Вашингтоне, получение разведданных. Однако впоследствии было заявлено, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили.

Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что администрация готова использовать разные инструменты в связи с кибератакой. По его словам, это должны быть "не просто санкции" — будут применяться инструменты, которые "видимы и невидимы".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркивал непричастность Москвы к кибератакам. Официальный представитель МИД РФ также говорила, что обвинения США в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны.