БРЮССЕЛЬ, 8 мар — ПРАЙМ. Евросоюз и США завершили переговоры по корректировке квот ЕС на импорт сельскохозяйственной продукции из Штатов на миллиарды евро, что было необходимо ввиду Brexit, говорится в сообщении Еврокомиссии. США и Европа договорились о перемирии в торговой войне

"Европейский союз и Соединенные Штаты завершили переговоры по корректировке сельскохозяйственных квот ЕС в рамках Всемирной торговой организации после выхода Великобритании из ЕС", — говорится в сообщении.

Речь идёт о разделении после Brexit квот между ЕС, в котором осталось 27 стран, и Британией, вышедшей из союза, свидетельствует релиз. Это квоты, которые позволяют импортировать в страны Евросоюза заранее определенное количество продукта по более низким ставкам импортных пошлин, чем ставка пошлины, обычно доступная для данного продукта, говорится в материалах ЕК.

"Соглашение охватывает десятки квот и миллиарды евро торговли, покрывая говядину, птицу, рис, молочные продукты, фрукты, овощи и вино", — поясняется в сообщении. США являются важнейшим торговым партнёром для Евросоюза, отметила ЕК. Стало известно, сколько ЕС потратил на неудачные газовые проекты

ЕС ведет аналогичные переговоры о пропорциональном распределении тарифных квот еще с 21 страной, имеющей право доступа к этим квотам. Подобные переговоры уже завершены, среди прочего, с Аргентиной, Австралией, Норвегией, Пакистаном, Таиландом, Индонезией.

После того как представляющая интересы всего Евросоюза в ВТО Еврокомиссия, занимающаяся торговой политикой и созданием торговых соглашений, одобрит эту договорённость с США, она будет направлена на одобрение и ратификацию в Совет стран ЕС и Европейский парламент. После всех этих согласований договорённость сможет вступить в силу.