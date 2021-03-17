ВАШИНГТОН, 17 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин "заплатит" за якобы вмешательство в выборы в США в 2020 году. Рубль усилил снижение после высказываний Байдена

"Он заплатит", — сказал Байден в интервью телеканалу ABC, добавив, что во время разговора глав государств в январе Байден предупреждал Путина о возможном ответе.

Доклад разведки США, рассекреченный во вторник, обвиняет Москву в попытках поддержать Дональда Трампа, дискредитировать Джо Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. В числе действующих лиц, которые, предположительно, пытались повлиять на выборы, названы Иран, "Хезболлах" и Куба. Предполагается, что Китай не предпринимал активных усилий по выборам в США. В Кремле назвали доклад безосновательным и бездоказательным, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в Америке, а такие далеко не качественные материалы используются как повод, чтобы поставить вопрос о новых санкциях.

Американский президент также заявил, что считает Владимира Путина "убийцей".

В беседе с ведущим Байден подчеркнул, что "знает" Владимира Путина, а российский президент, в свою очередь, "знает его".

"Я знаю вас, вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, будьте готовы", — рассказал Байден о своих словах в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным.

На просьбу журналиста уточнить, считает ли Байден Путина убийцей, президент США ответил: "Ммм…хмм… Я считаю".