МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Антироссийская резолюция Европарламента не имеет юридической силы, в случае отключения РФ от SWIFT Евросоюзу придется платить за нефть "наличными в чемоданах", заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров. В ЕС призвали отключить Россию от SWIFT и остановить "Северный поток 2"

Европарламент внес пункт об отключении России от SWIFT в проект резолюции, еврочиновники также предлагают отказаться от российских поставок нефти и газа "в случае продолжения агрессии на Украине".

"Европарламент — это орган, который ничего никогда не решает, его рекомендации, резолюции не имеют юридической силы. Он превратился в очаг русофобии", — сказал Джабаров.

"Очень хорошо, пусть отключают, у нас готов дублер этой системы, о чем уже заявил глава РФ", — отметил сенатор, комментируя предложение отключить Россию от SWIFT.

"Мне интересно, как они будут расплачиваться с нами за нефтепродукты, наличку в чемоданах возить?" — сказал Джабаров.

Парламентарий предупредил, что если европейцы захотят покупать энергоресурсы у США, это обойдется им в полтора раза дороже. Они также могут захотеть воспользоваться различными хитрыми реверсивными схемами, но при этом им придется переплачивать посредникам, добавил он.

"В Европарламенте находятся политики с мышлением прошлого века, которое не соответствует современным реалиям, они не уважают даже интересы своих стран", — заключил законодатель.