БИШКЕК, 12 мая — ПРАЙМ. Киргизия получит грант от Китая в размере 54 миллионов долларов на поддержку экономики, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского министерства иностранных дел. Китай грозит ответным ударом по Европе за запрет Huawei

Как сообщается, накануне в рамках официального визита главы МИД Руслана Казакбаева в КНР состоялись его двусторонние переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И, в ходе которых главы внешнеполитических ведомств обсудили широкий круг вопросов киргизско-китайского сотрудничества.

"Принимая во внимание отношения всестороннего стратегического партнерства между КР и КНР, министр Ван И информировал о решении китайской стороны… выделить грант для поддержки экономики КР в сумме 350 миллионов юаней (около 54 миллионов долларов США)", — заявил представитель пресс-службы.

По его словам, также китайская сторона обещала предоставить Киргизии в качестве гуманитарной помощи на безвозмездной основе вторую партию китайских вакцин в количестве 150 тысяч доз, не начислять дополнительную оплату за отсрочку платежей по государственному внешнему долгу Бишкека перед КНР и рассмотреть вопрос оказания продовольственной помощи Киргизии. Численность населения Китая превысила 1,4 миллиарда человек

"Большое внимание было уделено дальнейшему расширению экспорта сельхозпродукции из КР в КНР, оптимизации деятельности КПП (контрольно-пропускных пунктов — ред.) "Торугарт" и "Иркештам", увеличению товарооборота, реализации грантовых проектов в Кыргызстане, строительству железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан", урегулированию государственного долга КР перед КНР, привлечению целевых китайских инвестиций в экономику Кыргызстана, продвижению совместных инфраструктурных проектов в рамках инициативы "Один пояс-один путь", — подчеркнули в пресс-службе.

По данным МИД, Ван И также высоко оценил усилия Бишкека по мирному решению недавней конфликтной ситуации на киргизско-таджикской государственной границе и выразил готовность оказать помощь пострадавшему населению Киргизии в зоне конфликта "при предоставлении дополнительной информации по конкретным нуждам и потребностям".