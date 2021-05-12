МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) опубликовала отчет, согласно которому экспорт России по ключевым категориям товаров в марте вырос по отношению к февралю.

НЕФТЬ

Так, экспорт нефти из России в денежном выражении в марте вырос на 7,5% по сравнению с февралем, а по сравнению с мартом прошлого года — снизился на 3,7%, до 7,08 миллиарда долларов. Физический экспорт нефти в марте снизился на 0,1% в месячном выражении и на 22,9% в годовом — до 16,891 миллиона тонн. МЭА ухудшило прогноз по спросу на нефть в мире в 2021 году

В январе-марте физический экспорт нефти из РФ упал на 19,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года — до 50,826 миллиона тонн, а в денежном выражении — на 22,6%, до 19,824 миллиарда долларов.

По данным ФТС, в 2020 году экспорт нефти из России в денежном выражении упал на 40,8% — до 72,366 миллиарда долларов, а в физическом — на 11,4%, до 238,607 миллиона тонн.

НЕФТЕПРОДУКТЫ

Объем экспорта нефтепродуктов из России в марте по сравнению с февралем вырос на 13%, до 12,9 миллиона тонн, а бензина — на 33,8%, до 645,3 тысячи тонн, следует из данных ФТС.

Экспорт нефтепродуктов в стоимостном исчислении в марте по сравнению с февралем вырос на 28,5%, составив 5,58 миллиарда долларов, а экспорт бензина — на 36,1%, до 303,4 миллиона долларов. Правительство продолжит контролировать ситуацию с ценами на бензин

При этом в годовом выражении физический экспорт нефтепродуктов из России в марте снизился на 9,7%, бензина — на 31,8%. Стоимостный экспорт нефтепродуктов в марте по сравнению с мартом прошлого года снизился на 5,9%, бензина — на 34,4%.

В январе-марте физический экспорт нефтепродуктов снизился на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 36,728 миллиона тонн, а денежный — на 14%, до 14,377 миллиарда долларов.

Экспорт бензина в январе-марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 20,4%, до 1,494 миллиона тонн, а денежный — на 30%, до 682,1 миллиона долларов.

По данным ФТС, экспорт нефтепродуктов в 2020 году снизился в годовом выражении на 0,8%, до 141,755 миллиона тонн, в денежном исчислении — на 32,3%, до 45,346 миллиарда долларов.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Экспорт электроэнергии из России в марте вырос почти в 4 раза в годовом выражении до 1,395 миллиарда кВт.ч против 351,7 миллиона кВт.ч в марте 2020 года, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. Польша создает крупный энергоконцерн с участием государства

Снижение экспорта в марте по сравнению с февралем 2021 года составило 28,7%. При этом в январе-марте экспорт вырос в 2 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 5,59 миллиарда кВт.ч.

Доходы от экспорта электроэнергии в январе-марте выросли почти в 2 раза, до 229,2 миллиона долларов. В марте этот показатель сократился на 43,4% по сравнению с февралем — до 47,2 миллиона долларов.

Импорт электроэнергии в РФ за первые три месяца вырос на 23,3%, до 365,1 миллиона кВт.ч в натуральном выражении, в денежном — на 8,5%, до 5,4 миллиона долларов.

При этом в марте импорт электроэнергии в физическом выражении сократился на 22% по отношению к февралю, до 96,6 миллиона кВт.ч, а в денежном выражении — на 17,2%, до 1,5 миллиона долларов. В то же время по сравнению с мартом прошлого года импорт в физическом выражении вырос в 4,2 раза, а в денежном — в 3 раза.

УГОЛЬ

Доходы РФ от экспорта каменного угля в январе-марте 2021 года увеличились на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 3,154 миллиарда долларов. Европа массово скупает российские тракторы и плуги

При этом в физическом выражении объем экспорта угля вырос на 7,1% и составил 49,987 миллиона тонн.

В том числе в марте 2021 года на экспорт было поставлено 22,488 миллиона тонн угля (рост к февралю на 46,8%) на общую сумму 1,494 миллиарда долларов (рост на 60,4%).

В 2020 году Россия экспортировала 199,131 миллиона тонн угля (снижение на 3%) на общую сумму 12,389 миллиарда долларов (падение на 22,5%).

МЕТАЛЛЫ

Российский экспорт необработанного алюминия за первые три месяца 2021 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 50,5% и составил 724,6 тысячи тонн. Российский экспорт черных металлов в январе-марте 2021 года вырос на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 10,173 миллиона тонн, следует из материалов Федеральной таможенной службы.

ПШЕНИЦА

Россия с начал года увеличила экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) на 24,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 8,737 миллиона тонн.

В денежном выражении поставки пшеницы за рубеж повысились за три месяца на 43,3%, составив 2,186 миллиарда долларов. Экспорт пшеницы в марте составил 1,146 миллиона тонн, что ниже показателя февраля текущего года в 3,9 раза. В денежном выражении экспорт в марте уменьшился также в 3,9 раза по сравнению с предыдущим месяцем — до 301,4 миллиона долларов.