ВАШИНГТОН, 25 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден планирует провести личную встречу с Владимиром Путиным в Швейцарии 15-16 июня, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников США. Немцы предрекают Арктике "судьбу Крыма"

Согласно информации от телеканала, городом для проведения встречи станет Женева. Встреча с российским коллегой должна стать завершающей для первого международного турне Джо Байдена.

CNN замечает, что пресс-служба Белого дома отказалась от комментариев насчет возможных места и даты саммита между Россией и США "до окончательного согласования всех деталей".