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Путин и Байден встретятся 15-16 июня в Женеве, сообщает CNN
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Президент США Джо Байден планирует провести личную встречу с Владимиром Путиным в Швейцарии 15-16 июня, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников... ПРАЙМ, 25.05.2021
джо байден, владимир путин, рф, сша, международные отношения, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 25 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден планирует провести личную встречу с Владимиром Путиным в Швейцарии 15-16 июня, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников США.
Согласно информации от телеканала, городом для проведения встречи станет Женева. Встреча с российским коллегой должна стать завершающей для первого международного турне Джо Байдена.
CNN замечает, что пресс-служба Белого дома отказалась от комментариев насчет возможных места и даты саммита между Россией и США "до окончательного согласования всех деталей".