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Кремль назвал точную дату встречи Путина и Байдена
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Президент России Владимир Путин встретится с американским коллегой Джо Байденом в Женеве 16 июня, передает пресс-служба Кремля. "В соответствии с достигнутой договоренностью... ПРАЙМ, 25.05.2021
международные отношения, россия, сша, джо байден, владимир путин, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретится с американским коллегой Джо Байденом в Женеве 16 июня, передает пресс-служба Кремля.
"В соответствии с достигнутой договоренностью президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом", — сказано в сообщении.
Лидеры России и США должны обсудить борьбу с пандемией, урегулирование региональных конфликтов и перспективы развития отношений между странами, добавляет пресс-служба.
"Имеется в виду обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов", — говорится в сообщении.
Ранее Джо Байден предложил российскому президенту провести саммит на территории третьей страны.