МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретится с американским коллегой Джо Байденом в Женеве 16 июня, передает пресс-служба Кремля.

"В соответствии с достигнутой договоренностью президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом", — сказано в сообщении. Российский суд оштрафовал Google на 6 миллионов рублей

Лидеры России и США должны обсудить борьбу с пандемией, урегулирование региональных конфликтов и перспективы развития отношений между странами, добавляет пресс-служба.

"Имеется в виду обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов", — говорится в сообщении.

Ранее Джо Байден предложил российскому президенту провести саммит на территории третьей страны.