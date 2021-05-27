ПЕКИН, 27 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и торговый представитель США Кэтрин Тай в четверг обсудили важность развития двусторонней торговли и договорились продолжить взаимодействие, говорится в заявлении на сайте министерства коммерции КНР.

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"Обе стороны признали крайне важным развитие двусторонней торговли, обменялись мнениями по вопросам, представляющим интерес для каждой из сторон, а также договорились продолжить поддерживать взаимодействие", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся утром 27 мая по пекинскому времени, стороны провели конструктивный, откровенный и прагматичный разговор на основе равноправия и взаимного уважения.

США и Китай после долгих месяцев переговоров 15 января 2020 года подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов. Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей — на 50 миллиардов, сельскохозяйственной продукции — на 40 миллиардов, еще 35-40 миллиардов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "справедливому" знаменателю.

Согласно данным китайской таможни, товарооборот США и Китая, несмотря на затяжную торговую войну и влияние пандемии, по итогам 2020 года вырос на 8,3% и составил 586 миллиардов долларов.

По итогам первого квартала 2021 года товарооборот между двумя странами вырос на 73,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 165,72 миллиарда долларов.