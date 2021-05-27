НУР-СУЛТАН, 27 мая — ПРАЙМ. Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрили ратификацию изменений в договор о Евразийском экономическом союзе в части возможности зачета авансовых платежей в счет уплаты ввозных таможенных, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, передает корреспондент РИА Новости. Лидеры ЕАЭС вернутся к вопросу о тарифах на газ

Ранее документ был одобрен мажилисом (нижней палатой) парламента страны. По словам министра финансов республики Ерулана Жамаубаева, договор о ЕАЭС вступил в силу 1 января 2015 года, а Таможенный кодекс Евразийского экономического союза принят в 2017 году. Нормами Таможенного кодекса предусмотрено внедрение института авансовых платежей, в связи с этим возникла необходимость внесения поправок в договор.

"Авансовыми платежами признаются деньги, внесенные в счет уплаты предстоящих таможенных платежей и налогов, пеней и процентов. В настоящее время при таможенной очистке могут уплачиваться порядка шести видов таможенных платежей и налогов. Ратификация данного протокола позволит участникам внешнеэкономической деятельности сократить временные и финансовые затраты", — сказал Жамаубаев на заседании сената в четверг.

Он отметил, что законопроект позволит минимизировать затраты, связанные с необходимостью использования нескольких платежных поручений для уплаты таможенного сбора за таможенное декларирование, таможенной пошлины, налога на добавленную стоимость, акциза, специальной, антидемпинговой и компенсационной пошлины.

Документ также позволит использовать имеющиеся авансовые платежи в качестве обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин при таких операциях, как размещение на складах временного хранения, подтверждения таможенной стоимости, при проведении экспертизы.

Законопроект направлен на подпись президенту Казахстана.