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Байден представил рекордный бюджет на 2022 год
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Президент США Джо Байден представил бюджет США на 2022 финансовый год, сумма государственных расходов составит рекордные шесть триллионов долларов. В апреле проект бюджета... ПРАЙМ, 29.05.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден представил бюджет США на 2022 финансовый год, сумма государственных расходов составит рекордные шесть триллионов долларов. В апреле проект бюджета предлагал потратить 1,52 триллиона долларов, отметил "Коммерсант".
Пентагон в 2022 году потратит 715 миллиардов долларов, а в целом на оборону страна потратит 753 миллиарда долларов, что превысит затраты в текущем году на 1,7%. Парламентариям США предстоит утвердить максимальные в послевоенной истории США военные расходы. Правительство США считает, что для поддержания безопасности страны необходимо сдерживать Китай и Россию.
Помимо этого, после штурма Капитолия в начале 2021 года в бюджет внесена статья "борьба с внутренним терроризмом". Она будет стоить Белому дому 131 миллион долларов, подытоживает Lenta.ru.
При этом доходы бюджета составят около 4,15 триллионов долларов, которые будут извлечены благодаря высоким заработкам физлиц и увеличения налогов на компании.