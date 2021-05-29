МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден представил бюджет США на 2022 финансовый год, сумма государственных расходов составит рекордные шесть триллионов долларов. В апреле проект бюджета предлагал потратить 1,52 триллиона долларов, отметил "Коммерсант". На Украине призвали не допустить снятия санкций с "Северного потока-2"

Пентагон в 2022 году потратит 715 миллиардов долларов, а в целом на оборону страна потратит 753 миллиарда долларов, что превысит затраты в текущем году на 1,7%. Парламентариям США предстоит утвердить максимальные в послевоенной истории США военные расходы. Правительство США считает, что для поддержания безопасности страны необходимо сдерживать Китай и Россию.

Помимо этого, после штурма Капитолия в начале 2021 года в бюджет внесена статья "борьба с внутренним терроризмом". Она будет стоить Белому дому 131 миллион долларов, подытоживает Lenta.ru.

При этом доходы бюджета составят около 4,15 триллионов долларов, которые будут извлечены благодаря высоким заработкам физлиц и увеличения налогов на компании.