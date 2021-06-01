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Индекс деловой активности в промышленности США ожидается на уровне 60,7%
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Индекс деловой активности в сфере промышленности США в мае сохранился на уровне апреля в 60,7%, считают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Американский Институт управления... ПРАЙМ, 01.06.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере промышленности США в мае сохранился на уровне апреля в 60,7%, считают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.
Американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует статистику во вторник, 1 июня, в 17.00 мск.
В 10.55 мск федеральное агентство трудоустройства Германии опубликует данные по безработице в стране. Аналитики ожидают, что в мае показатель остался на уровне апреля в 6%.
В 11.00 мск исследовательская организация Markit Economics опубликует окончательную оценку индекса деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны. Аналитики ожидают, что показатель в мае снизился до 62,8 пункта с 62,9 пункта в апреле. Прогноз соответствует предварительной оценке.
В 12.00 европейское статистическое агентство Евростат сообщит предварительные данные о годовой инфляции в еврозоне в мае. Прогнозируется ее ускорение до 1,9% с уровня в 1,6% по итогам апреля.
В то же время Евростатом будут обнародованы и данные о безработице в странах этого валютного блока в апреле. Ожидается, что показатель сохранился на уровне марта в 8,1%.