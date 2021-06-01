МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Китаем за последние 20 лет увеличился в 13 раз – до 104 миллиардов долларов США по итогам 2020 года, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Значительна роль договора в придании ускорения торгово-экономическому взаимодействию. Нам есть что предъявить общественности. За прошедшие 20 лет взаимный товарооборот увеличился в 13 раз – с 8 миллиардов долларов США до 104 миллиардов по итогам 2020 года. Сегодня по линии межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству продолжается работа по 70 проектам на общую сумму более 120 миллиардов долларов США", — сказал Лавров в видеообращении к участникам 6-й Международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" во вторник.

Он отметил, что наращивание стратегического партнерства с КНР – в числе ключевых приоритетов России, это зафиксировано в утвержденной президентом РФ в ноябре 2016 года Концепции внешней политики.

Министр добавил, что нынешний год особенный: 20 лет назад, 16 июля 2001 года, президент России Владимир Путин и председатель КНР Цзян Цзэминь подписали в Москве Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. "Открывая эту новую страницу, стороны выразили решимость передавать дружбу между своими народами из поколения в поколение. Была юридически затверждена провозглашенная ранее на политическом уровне характеристика двусторонних отношений – "равноправное доверительное партнёрство и стратегическое взаимодействие". Таким образом, этот, без преувеличения, исторический международно-правовой акт зафиксировал формирование новой модели наших межгосударственных связей, их выход на принципиально новые рубежи", — напомнил Лавров.

По его словам, Договор опирается на общепризнанные нормы международного права, прежде всего цели и принципы Устава ООН. В документе закреплены договоренности о взаимной поддержке в деле защиты государственного единства и территориальной целостности, об отказе от применения первыми ядерного оружия и от взаимного нацеливания стратегических ракет. Сформулирован принцип "уважения выбора пути политического, экономического, социального и культурного развития". Предусмотрено незамедлительное вступление в контакт друг с другом в случае возникновения угрозы агрессии против одной из сторон.

"Тем самым – без создания формального военно-политического объединения – была сформулирована правовая основа для самой тесной координации в стратегически важных вопросах, затрагивающих коренные интересы наших государств. По сути, наше всеобъемлющее партнёрство – это больше, чем классический военно-политический союз", — заключил глава МИД РФ.