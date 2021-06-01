МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Член комитета нижней палаты парламента по международным вопросам Елена Панина объяснила появление в немецких изданиях публикаций о слежке США за политиками Германии. США продали захваченную у Ирана нефть

В частности, сообщает РИА Новости, депутат заявила, что такие сообщения говорят о недовольстве Германии вмешательством США в энергетические дела страны. В частности, речь идет о строительстве российского трубопровода "Северный поток-2".

В частности, издание Süddeutsche Zeitung опубликовало сообщения, что Агентство нацбезопасности США (АНБ) с помощью Дании следило за рядом европейских политических деятелей в 2012-2014 годах.

В их числе:

канцлер Германии Ангела Меркель,



бывший глава МИД (действующий президент) ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер,

кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеер Штайнбрюк.

Панина отметила, что вопрос слежки США активно обсуждался вплоть до 2013 года: тогда с разоблачением АНБ выступил его бывший сотрудник Эдвард Сноуден.

"Однако затем подобные сообщения исчезли из западных СМИ. Причина, видимо, была не в отказе спецслужб США от подобной практики, а в тотальном табуировании этой темы в западных медиа", — рассуждает Панина.

Член комитета Госдумы отметила, что такого рода сообщения, вновь появившиеся в немецких СМИ, говорят о том, что "чаша терпения немцев переполнена".

"Они недовольны союзником, который выкручивает им руки, вмешивается в сферу энергетического сотрудничества, в сферу суверенных экономических решений. (…) В Германии дают понять, что устали от назойливой "опеки" со стороны США", — подытожила парламентарий.