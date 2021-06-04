ВАШИНГТОН, 3 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий американцам покупать акции 59 китайских компаний, документ распространила в четверг пресс-служба Белого дома. Французский бизнес рассказал об ужасных проблемах из-за санкций США

Исполнительный указ касается компаний, связанных, по оценкам Вашингтона, с оборонным сектором КНР. В список включены 59 компаний, в том числе предприятия авиационного и космического секторов Китая.

"Исполнительный указ запрещает гражданам США приобретать или продавать любые публично торгуемые ценные бумаги", — говорится в сообщении Белого дома.

Уточняется, что действие запрета начнется 2 августа.

В список, опубликованный также минфином США, вошли такие крупные корпорации как Китайская государственная военно-промышленная компания (CASIC), Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC), пекинское и гонконгские подразделения China Mobile и другие коммуникационные предприятия, Китайская национальная ядерная корпорация CNNC и Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация (CNOOC), Китайская железнодорожная строительная компания (CRCC) и ряд судостроительный компаний, компания по производству полупроводников SMIC, компания Huawei и ряд других предприятий. Более половины немцев назвали Россию надежным поставщиком энергии

Ранее экс-президент США Дональд Трамп незадолго до того, как покинуть Белый дом, подписал указ о запрете сделок с ценными бумагами компаний, которые могут быть связаны с китайскими военными. Администрация Байдена отложила действие этого запрета сначала до января, а затем до 11 июня.

Решение о введении запрета, как объясняется в тексте подписанного президентом указа, обусловлено "необходимостью принятия дополнительных шагов" для обеспечения национальной безопасности США в связи с "угрозой", которую несут финансовые операции с бумагами включенных в список компаний. В тексте указа также упоминается угроза использования Китаем технологий для ведения слежки и использование таких технологий для репрессий и нарушений прав человека.