ВАШИНГТОН, 4 июн — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен полагает, что частному сектору США и органам власти необходимо разработать новые меры защиты от кибератак, пишет "Коммерсант". Посол отметил огромный потенциал роста торговых отношений Москвы и Лимы

Госсекретарь США убежден, что Россия должна прекратить кибератаки, которые, по мнению Белого дома, ведутся с ее территории.

"Но нам также нужно, чтобы страны по всему миру дали обязательства и затем выполнили эти обязательства — не укрывать преступные сообщества, которые занимаются подобными атаками, а, напротив, разыскивать их, останавливать и привлекать к ответственности", — рассказал политик.

"Думаю, что обязательством любой страны является сделать все возможное, чтобы найти группировки и привлечь их к ответственности, в том числе в случае с кибератакой на Colonial Pipeline. Так что я считаю, что на России лежит обязанность обеспечить, чтобы подобное не продолжалось", — разъяснил Блинкен.

Оператору Colonial Pipeline на время пришлось закрыть крупнейший трубопровод из-за кибератаки, которая произошла 7 мая. Это привело к росту цен на топливо, потому что потребители опасались возможного дефицита бензина. Трубопровод позже продолжил свою работу, президент США утверждал, что Москва "несет некоторую ответственность", так как кибератаки могли вестись с ее территории.