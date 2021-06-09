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Аналитики ждут уменьшения запасов нефти в США на два миллиона баррелей
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Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 4 июня, сократились на 2 миллиона баррелей и достигли 477,3 миллиона баррелей, ожидают... ПРАЙМ, 09.06.2021
экономика сша, нефть, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 4 июня, сократились на 2 миллиона баррелей и достигли 477,3 миллиона баррелей, ожидают аналитики, опрошенные порталом Daily FX.
Соответствующие данные будут опубликованы в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны в среду, 9 июня, в 17.30 мск.
Таким образом, минувшая неделя может стать третьей подряд, когда запасы нефти уменьшаются. За неделю по 28 мая запасы сократились на 5,1 миллиона баррелей, за неделю по 21 мая — на 1,7 миллиона.