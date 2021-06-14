МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Сегодня вступили в силу санкции США, которые запрещают американским инвесторам принимать участие в первичном размещении новых российских рублевых гособлигаций, сообщила "Российская газета". Минфин начал переводить доллары из ФНБ в юани и евро

С 14 июня этот запрет распространяется на все американские финансовые учреждения, отметило издание.

15 апреля указ о запрете на покупку российских облигаций федерального займа (ОФЗ), которые выпущены после 14 июня 2021 года, подписал Джо Байден.

Санкции США против новых российских рублевых гособлигаций не приведут к жесткому ужесточению, рассказала "Российской газете" руководитель отдела макроэкономического анализа ГК "ФИНАМ" Ольга Беленькая.

"Более опасными были бы санкции на вторичный госдолг, а особенно — запрет нерезидентам владеть в том числе и "старыми" выпусками (с требованием избавиться от них в течение непродолжительного времени)", — считает эксперт.

Финансовые учреждения США по-прежнему смогут осуществлять сделки с государственными бондами РФ на вторичном рынке.

Министерство финансов России сделало возможным для размещения с 16 июня три новых выпуска облигаций ОФЗ. Их постоянный купонный доход будет равен 500 миллиардам рублей: