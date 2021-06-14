МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. По мнению пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки Джо Байден точно знает чего ожидать от российского коллеги Владимира Путина на предстоящей встрече, пишет РИА Новости. Сколько денег нужно на безбедную старость и где их взять

"Он готовился к этому моменту 50 лет", — отметила Джен Псаки.

После завершения саммита G7 в Британии Байден отправился в Брюссель, чтобы участвовать 14 июня в саммите НАТО, сообщило агентство.

16 июня в Женеве Байден встретится с Путиным.

"Он (Байден) знает точно, чего ожидать. По его мнению, эта встреча не про доверие и дружбу, а о том, чтобы разобраться, где мы можем найти точки соприкосновения. Быть прямолинейными и точными в тех сферах, где у нас есть беспокойства", —утверждает Джен Псаки.