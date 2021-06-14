2021-06-14T03:34:00+03:00
2021-06-14T03:45:14+03:00
2021-06-14T03:34:00+03:00
2021
https://1prime.ru/world/20210614/833923837.html
Представитель США заявила, что Байден уже знает, чего ждать от Путина
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
По мнению пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки Джо Байден точно знает чего ожидать от российского коллеги Владимира Путина на предстоящей встрече, пишет РИА Новости. "Он... ПРАЙМ, 14.06.2021
джен псаки, безопасность, джо байден, вашингтон, австрия, новости, мировая экономика, экономика
https://1prime.ru/images/83392/36/833923693.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83392/36/833923693.jpg
https://1prime.ru/images/83392/36/833923692.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83392/36/833923692.jpg
https://1prime.ru/images/83392/36/833923680.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83392/36/833923680.jpg
https://1prime.ru/pensions/20210612/833900819.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. По мнению пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки Джо Байден точно знает чего ожидать от российского коллеги Владимира Путина на предстоящей встрече, пишет РИА Новости.
"Он готовился к этому моменту 50 лет", — отметила Джен Псаки.
После завершения саммита G7 в Британии Байден отправился в Брюссель, чтобы участвовать 14 июня в саммите НАТО, сообщило агентство.
16 июня в Женеве Байден встретится с Путиным.
"Он (Байден) знает точно, чего ожидать. По его мнению, эта встреча не про доверие и дружбу, а о том, чтобы разобраться, где мы можем найти точки соприкосновения. Быть прямолинейными и точными в тех сферах, где у нас есть беспокойства", —утверждает Джен Псаки.