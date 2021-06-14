Эксперт: Вашингтон хочет блокировать проект Китая "Один пояс-один путь"
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Руководство США намерено затормозить проект Пекина "Один пояс-один путь" и предложить взамен свою глобальную инициативу "Восстановить мир лучше прежнего", рассказал RT профессор кафедры мировой и национальной экономики Всероссийской академии внешней торговли Александр Бельчук.
"Во главе угла стоит не помощь в восстановлении экономик, а борьба с КНР. США пытаются заблокировать Китаю доступ к передовым технологиям и хотят затормозить программу "Один пояс — один путь", которая отчасти предопределяет развитие китайской экономики", — отметил Бельчук.
Ранее сообщалось, что руководители стран — участниц "Группы семи" (G7) согласовали запуск глобальной инфраструктурной инициативы для развивающихся стран "Восстановить мир лучше прежнего" (Build Back Better World, B3W), отметило агентство.
"Президент Байден и его партнёры из стран G7 приняли решение о запуске смелой новой глобальной инфраструктурной инициативы "Восстановить мир лучше прежнего" (B3W) — транспарентного инфраструктурного партнёрства, основанного на ценностях и высоких стандартах, под руководством крупнейших демократий", — сообщил в Вашингтоне.
"Суть инициативы, конечно, не в том, чтобы "восстановить мир", а в том, чтобы не дать Китаю перехватить контроль над мировыми хозяйственными связями путём экономического и политического давления", — объяснил заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.
Премьер-министр Италии Марио Драги попросил Байдена не начинать конфронтацию с КНР, пишет газета The Guardian.
"Речь идёт не только о конфронтации или соперничестве с Китаем. Но и о том, что до настоящего момента мы не предлагали положительных альтернатив, которые отражают наши ценности, наши стандарты и то, как мы осуществляем деятельность", — сказал источник The Guardian.
США как основной партнер в рамках данной инициативы будет использовать разнообразные инструменты:
- Корпорацию по финансированию международного развития (DFC),
- Агентство США по международному развитию (USAID),
- Экспортно-импортный банк США (EXIM),
- Корпорацию "Вызовы тысячелетия",
- Агентство США по торговле и развитию,
- Консультативный фонд по сделкам.
https://1prime.ru/world/20210614/833924034.html