МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Руководство США намерено затормозить проект Пекина "Один пояс-один путь" и предложить взамен свою глобальную инициативу "Восстановить мир лучше прежнего", рассказал RT профессор кафедры мировой и национальной экономики Всероссийской академии внешней торговли Александр Бельчук. Власти Кубы посоветовали туристам приезжать без наличных долларов

"Во главе угла стоит не помощь в восстановлении экономик, а борьба с КНР. США пытаются заблокировать Китаю доступ к передовым технологиям и хотят затормозить программу "Один пояс — один путь", которая отчасти предопределяет развитие китайской экономики", — отметил Бельчук. Бумаги российских компаний закрыли торги разнонаправленно

Ранее сообщалось, что руководители стран — участниц "Группы семи" (G7) согласовали запуск глобальной инфраструктурной инициативы для развивающихся стран "Восстановить мир лучше прежнего" (Build Back Better World, B3W), отметило агентство.

"Президент Байден и его партнёры из стран G7 приняли решение о запуске смелой новой глобальной инфраструктурной инициативы "Восстановить мир лучше прежнего" (B3W) — транспарентного инфраструктурного партнёрства, основанного на ценностях и высоких стандартах, под руководством крупнейших демократий", — сообщил в Вашингтоне.

"Суть инициативы, конечно, не в том, чтобы "восстановить мир", а в том, чтобы не дать Китаю перехватить контроль над мировыми хозяйственными связями путём экономического и политического давления", — объяснил заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

Премьер-министр Италии Марио Драги попросил Байдена не начинать конфронтацию с КНР, пишет газета The Guardian.

"Речь идёт не только о конфронтации или соперничестве с Китаем. Но и о том, что до настоящего момента мы не предлагали положительных альтернатив, которые отражают наши ценности, наши стандарты и то, как мы осуществляем деятельность", — сказал источник The Guardian.

США как основной партнер в рамках данной инициативы будет использовать разнообразные инструменты: