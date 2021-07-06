ДЖАКАРТА, 6 июл — ПРАЙМ. Индонезия ведет переговоры о создании зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), заявила во вторник в Джакарте глава внешнеполитического ведомства Индонезии Ретно Марсуди на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"В порядке развития многостороннего экономического сотрудничества я поддержала проведение переговоров о зоне свободной торговли между Индонезией и Евразийским экономическим союзом с населением более 450 млн человек", — сказала она. Заседание ОПЕК+ может состояться в конце недели, сообщает источник

Министр иностранных дел Индонезии также отметила, что в условиях, когда достижение общей цели повышения годовых объемов двустороннего торгово-экономического сотрудничества между Индонезией и Россией до 5 млрд долларов затруднено пандемией коронавирусной инфекцией, обе стороны концентрируют свои усилия на развитии сотрудничества в приоритетных областях, таких, как сельское хозяйство, рыболовство и индустрия морепродуктов, транспорта, двусторонней торговли и инвестиций.

"Мы ускоряем процесс подготовки к подписанию ожидающих своей очереди документов, таких, как протоколы в сферах транспорта, сельского хозяйства и рыболовства, креативной экономики, а также обращаемся к проблемам, препятствующим дальнейшему развитию торгово-экономических отношений наших стран в приоритетных направлениях", — заявила Марсуди.