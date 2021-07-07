МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Вирусы томатов с 7 июля 2021 года официально включены в перечень карантинных объектов в странах ЕАЭС, сообщает Россельхознадзор.

"С 7 июля вступают в силу изменения законодательства Евразийского экономического союза, касающиеся внесения в список карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов трех вирусов: вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus), вируса коричневой морщинистости плодов томата (ToBRFV) и вируса пятнистого увядания томата (Tomato spotted wilt virus (TSWV)", — говорится в сообщении ведомства.

Новые требования прописаны в решении совета Евразийской экономической комиссии от 18 мая 2021 года. Изменения касаются трех категорий продукции — семян, саженцев и плодов овощей — и конкретизированы по определенным видам растений.

Россельхознадзор указывает, что эти вирусы несут серьезные риски для агропромышленного комплекса. Например, вирус коричневой морщинистости плодов томата приводит к снижению урожайности на 70-80%, а иногда — к полной потере урожая в теплице. Вирус пятнистого увядания может вызывать полное отмирание растений-хозяев и потери урожая до 80% и более. Раскрыты популярные уловки для обмана покупателя в магазинах

"Учитывая их серьезную вредоносность, Россельхознадзор 7 июля 2020 года инициировал их внесение в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС, для этого ведомство обратилось в Евразийскую экономическую комиссию. С 27 июля 2020 года в качестве временной карантинной фитосанитарной меры служба ввела требование об обеспечении отсутствия вирусов в семенах, рассаде и плодах томата и перца, поступающих в Россию из стран-экспортеров", — напоминает ведомство.

В частности, в связи с систематическими выявлениями в подкарантинной продукции таких вирусов с 11 декабря 2020 года был временно ограничен ввоз в Россию томатов и перцев из турецких регионов Анталия и Измир. Россельхознадзор запрашивал у турецких коллег информацию о принятых мерах в связи с выявленными нарушениями; эти сведения будут предоставлены, сообщили 6 июля на переговорах представители компетентного ведомства страны.