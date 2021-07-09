МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Страны, которые закупаю продовольствие за рубежом, столкнулись с двойной угрозой. Как пишет агентство Reuters, помимо резкого роста мировых цен на еду, стали увеличиваться и расходы на доставку грузов. Люди начали в шесть раз чаще умирать от голода

В частности, доставка зерновых и семян масличных культур в 2021 году по морю обходится почти в два раза дороже, чем в прошлом 2020 году.

Такие расходы связаны с подорожанием топлива, а также тем, что судам приходится тратить больше времени в портах из-за ситуации с COVID-19.

"Транспортные издержки стали серьезной проблемой, учитывая огромный рост цен на зерновые", — прокомментировал специализирующийся на сельскохозяйственном бизнесе экономист в National Australia Bank Фин Зибелл.

В особенно трудной ситуации оказались покупатели в странах Азии. В этом регионе государства — значительные потребители импорта сельхозпродукции.

Агентство отмечает, что Китай является покупателем свыше половины всех соевых бобов в мире, Япония обеспечивает заметную часть спроса на кукурузу. Индонезия — второй импортер пшеницы на глобальном рынке, и доставка сюда российского зерна с берега Черного моря теперь стоит значительно дороже, чем четыре года назад.

Траты на отправку зерновых из Австралии в Юго-Восточную Азию увеличились вдвое: до 30 долларов за тонну по отношению к 15 долларам в 2020 году.

Доставка таких грузов с Тихоокеанского Северо-Запада США теперь обходится в 55 долларов за тонну, а не 25, как раньше, а с черноморского побережья — примерно в 65 долларов по сравнению с прошлогодними 35.

Такие траты на грузоперевозки — серьезная проблема для политиков политиков стран, которым и так приходится следить за уровнем инфляции на фоне рекордных скачков цен на еду. Напомним, что в мае темпы роста цен на продовольствие — самые высокие за последнее десятилетие.