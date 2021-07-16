ВАШИНГТОН, 16 июл — ПРАЙМ. США и Германия подписали "Вашингтонскую декларацию" об общих принципах, текст декларации распространил Белый дом по итогам переговоров американского президента Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Байден: США и ФРГ обсуждают "практические меры" по "Северному потоку-2"

"Основа наших отношений — общая приверженность демократическим принципам, ценностям и институтам", — говорится в декларации.

Вашингтон и Берлин обязуются защищать "открытый мир".

"По всему миру все нации в определении своего политического устройства должны быть свободны от иностранного вмешательства, принуждения или доминирования внешних государств", — заявляют США и Германия.

Они также обещают бороться за "целостную, свободную и мирную Европу", поддерживать НАТО и развивать существующие союзы и партнерства. Также в декларации говорится о поддержке "правил, норм и стандартов" относительно новых технологий, которые, по мнению Берлина и Вашингтона, должны поддерживать "свободу, а не репрессии".

Кроме того, страны объявили о запуске климатического и энергетического партнерства, направленного на дальнейшее снижение выбросов парниковых газов.