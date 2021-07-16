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США и Германия подписали "Вашингтонскую декларацию" об общих принципах
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США и Германия подписали "Вашингтонскую декларацию" об общих принципах, текст декларации распространил Белый дом по итогам переговоров американского президента Джо Байдена и... ПРАЙМ, 16.07.2021
германия, джо байден, вашингтон, белый дом, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВАШИНГТОН, 16 июл — ПРАЙМ. США и Германия подписали "Вашингтонскую декларацию" об общих принципах, текст декларации распространил Белый дом по итогам переговоров американского президента Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
"Основа наших отношений — общая приверженность демократическим принципам, ценностям и институтам", — говорится в декларации.
Вашингтон и Берлин обязуются защищать "открытый мир".
"По всему миру все нации в определении своего политического устройства должны быть свободны от иностранного вмешательства, принуждения или доминирования внешних государств", — заявляют США и Германия.
Они также обещают бороться за "целостную, свободную и мирную Европу", поддерживать НАТО и развивать существующие союзы и партнерства. Также в декларации говорится о поддержке "правил, норм и стандартов" относительно новых технологий, которые, по мнению Берлина и Вашингтона, должны поддерживать "свободу, а не репрессии".
Кроме того, страны объявили о запуске климатического и энергетического партнерства, направленного на дальнейшее снижение выбросов парниковых газов.