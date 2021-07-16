МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в июне опустился на 0,4% к уровню мая, считают аналитики, опрошенные порталом DailyFx.

Соответствующие данные будут обнародованы в пресс-релизе американского министерства торговли в пятницу, 16 июля, в 15.30 мск. В мае месячное снижение составляло 1,3%.

В 12.00 мск европейское статистическое агентство Евростат опубликует окончательную оценку по инфляции в еврозоне в июне. Аналитики ожидают, что рост потребительских цен замедлился до 1,9% с 2% месяцем ранее, что соответствует предварительной оценке.

В то же время агентство обнародует данные по торговому балансу еврозоны в мае. В апреле профицит баланса составлял 10,9 миллиарда евро. Чистая прибыль Alcoa в первом полугодии составила $484 миллиона

В 17.00 мск будет опубликована предварительная оценка текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Как ожидают эксперты, показатель в июле вырос до 86,5 пункта с уровня июня в 85,5 пункта.

В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует статистику по количеству действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю, завершившуюся 9 июля, их число выросло на две, до 378 агрегатов.