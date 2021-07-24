МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Запуск предложенного Еврокомиссией проекта трансграничного углеродного регулирования существенным образом изменит традиционную двустороннюю торговлю между РФ и странами ЕС, в некоторых случаях и вовсе может остановить ее, считает министр экономического развития РФ Максим Решетников. Эксперты дали прогнозы по ставкам после решения Банка России

На минувшей неделе Еврокомиссия опубликовала проект трансграничного углеродного регулирования, который разрабатывался ею больше года. В качестве цели регулирования декларируется предотвращение рисков "углеродных утечек". В частности, Еврокомиссия предложила постепенно к 2026 году ввести в ЕС сбор на импорт определенных товаров, производство которых потребовало высоких выбросов CO2, среди товаров, которые могут быть изначально затронуты новым сбором — цемент, удобрения, сталь.

СВ ходе беседы Решетников напомнил, что Германия является важнейшим партнером России в Европе. При этом, по его словам, представленный Еврокомиссией проект углеродного регулирования несет риски сотрудничеству России и Германии. "Очевидно, что механизм существенным образом изменит, а в некоторых случаях — и вовсе остановит традиционную двустороннюю торговлю. Мы уже наблюдали, какой эффект на мировую торговую систему произвело введение США пошлин на сталь и алюминий", — пояснил министр, слова которого приводит пресс-служба министерства.

Решетников также отметил, что введение механизма приведет к удорожанию сырья, что отразится на стоимости готовой европейской продукции как на внутреннем рынке ЕС, так и за его пределами. "Германия является импортером продукции черной металлургии, труб и алюминия. По нашим самым скромным подсчетам, ежегодная дополнительная нагрузка на импортеров указанных товаров составит порядка 150,5 миллионов евро по стали, 60 миллионов евро по трубам и 423 миллиона евро по алюминию", — рассказал он.

Глава Минэкономразвития призвал немецкого коллегу посмотреть предложенное регулирование через призму экономики и оценить все возможные последствия.

Стороны договорились продолжить обсуждение климатической повестки, в том числе элементов "Зеленого курса" Евросоюза.