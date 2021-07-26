МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Представитель посольства Японии в Москве прибыл в МИД РФ на фоне протеста Токио из-за посещения премьером России Михаилом Мишустиным острова Итуруп, передает корреспондент РИА Новости.

У внешнеполитического ведомства стоит посольский автомобиль с флагом Японии, на котором, как правило, передвигается японский посол.

Ранее постоянный заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори в связи с визитом премьер-министра России Михаила Мишустина на "северные территории", как в Японии называют Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, вызвал посла России Михаила Галузина в МИД и заявил протест в связи с этой поездкой.

В понедельник Мишустин начал рабочую поездку в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа и прибыл на Итуруп. Саакашвили назвал решение для Украины после запуска "Северного потока-2"

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.