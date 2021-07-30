МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. США просчитались в экономическом плане в вопросе поддержки семей. Это может оставить без помощи беднейших американцев, тех, кто больше всех в ней нуждается, выяснили в исследовательской организации Center on Budget and Policy Priorities.

В настоящее время налоговый зачет за ребенка (деньги, средства, которые полагаются в счет уплаченных налогов) уже получили американские семьи, которые воспитывают в общей сложности 60 миллионов детей. Однако средств могут не получить домохозяйства, где воспитываются еще четыре миллиона детей. Это может произойти потому, что они ранее не фигурировали в налоговой отчетности.

Расширение в США программы выплат на детей в рамках нового плана по восстановлению экономики страны дало этим семьям возможность получить деньги, по большей части, впервые, объясняют эксперты.

Согласно новой экономической программе, теперь деньги полагаются всем семьям, где есть дети. Исключение составят только семьи, чьи доходы очень высоки.

Для получения помощи семьям надо заполнить специальную форму либо подать данные в налоговую службу через особый сайт. Однако, по мнению экспертов, многих это ставит под угрозу: они не смогут подать заявления. В частности — из-за языкового барьера или отсутствия необходимых технических навыков для работы с интернет-порталом.

Общая сумма невостребованных выплат может достигать 13 миллиардов долларов.