МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Турция ожидает, что товарооборот с Россией по итогам 2021 года превысит 30 миллиардов долларов после падения в прошлом "ковидном" году, заявил министр торговли страны, сопредседатель российско-турецкой межправительственной комиссии Мехмет Муш. АТОР: россияне почти не отменяют туры в Турцию из-за пожаров

По его словам, в прошлом году товарооборот между странами упал на 10% — примерно до 20 миллиардов долларов.

"С другой стороны, в 2021 году в первом полугодии наш товарооборот интенсивно начал развиваться. Прежде всего, увеличился наш экспорт — на 25%, а импорт из России — на 44%. И в конце года мы надеемся достичь показатель товарооборота, который превысит 30 миллиардов (долларов — ред.)", — сказал Муш в ходе российско-турецкого бизнес-форума.

Как отметил вице-премьер РФ, сопредседатель МПК с российской стороны Александр Новак, Турция входит в семерку основных торговых партнеров России.

"Наши президенты поставили задачу увеличить торговый оборот до 100 миллиардов долларов в год. К сожалению, пандемия несколько скорректировала те темпы, которые были набраны. В прошлом году наш торговый оборот составил примерно около 20 миллиардов долларов. В этом году, по результатам первого полугодия, примерно на 40% выше показатель, чем в прошлом году, когда он упал по понятным причинам — из-за отсутствия мобильности", — сказал он.