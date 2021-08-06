МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Потенциальный размер углеродного сбора ЕС при сохранении структуры облагаемых отраслей для России может составить от 1,8-3,4 миллиарда долларов в 2026 году до 3,5-6,4 миллиарда долларов в 2030 году, говорится в прогнозе The Boston Consulting Group (BCG), который имеется в распоряжении РИА Новости. В Германии пока нет решения по заявке PGNiG о сертификации Nord Stream 2

Еврокомиссия 14 июля опубликовала проект трансграничного углеродного регулирования (ТУР). Так, европейские чиновники хотят уравнять продукцию, произведенную в ЕС с минимальными выбросами СО2, и продукцию других стран, где используются технологии с высокими выбросами. Сбор на импорт определенных товаров с высоким углеродным следом ЕК предложила ввести постепенно с 2023 по 2026 год.

"Для России этот сбор максимально может составить от 1,8-3,4 миллиарда долларов США в 2026 году до 3,5-6,4 миллиарда долларов США в 2030 году (за счет роста цены за тонну СО2 при сохранении объемов экспорта на уровне среднего значения за 2019-2020 годы; не учитывая корректировки за счет бесплатного распределения части квот ETS)", — говорится в сообщении.

В случае же включения продуктов нефтепереработки и нефтехимии в механизм регулирования максимальная сумма сбора, по сообщению BCG, может увеличиться до 2,9-6,4 миллиарда долларов в 2026 году и до 5,5-11,7 миллиарда долларов в 2030 году.

"Перечень отраслей, подпадающих под действие CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, ТУР — ред.), еще не конечный. Продукты нефтепереработки и нефтехимии пока не вошли в список CBAM, но могут появиться ближе к моменту внедрения, при уточнении бенчмарков по углеродоемкости", — отметил управляющий директор и партнер BCG Антон Косач.

ВЛИЯНИЕ НА ЭКСПОРТ РОССИИ

Эксперты BCG заметили, что в связи с ускорением энергоперехода в ЕС и введением СВАМ прогнозируются изменения структуры российского экспорта в ЕС и сокращение объема экспорта отдельных товарных категорий.

При этом, по словам экспертов, из уже включенных отраслей самый большой размер потенциальных выплат придется на сталелитейную отрасль – около 55% углеродного сбора. "Однако ввиду высокой стоимости стали, относительная "ставка" CBAM для сталелитейной отрасли окажется не столь высокой, как для производителей удобрений и электроэнергии (сумма CBAM для которых составит 20-40% от экспортной стоимости)", — добавили в сообщении.

"В список отраслей, включенных в CBAM попали электроэнергетика, производство стали и железа, алюминия, удобрений и цемента. Для России актуальными являются все перечисленные отрасли за исключением цемента, объемы экспорта которого в ЕС незначительны", — говорится также в сообщении. В сообщении в том числе подчеркивается, что в предлагаемый механизм CBAM заложен потенциальный вычет для экспортеров, которые уплатили аналогичный углеродный сбор на территории своей страны.

"Механизм взаимозачета пока еще не разработан — и это отличная возможность для России усилить международное взаимодействие на экспертном уровне в данной сфере. Однако прежде всего важно ускорить разработку внутреннего углеродного регулирования, которое может позволить России оставлять выплаты на территории страны, и в дальнейшем инвестировать в зеленые технологии", — пояснила консультант BCG Анна Кипоть.

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОАКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Эксперты BCG также выделили в прогнозе ключевые направления проактивных действий для правительства России и российских компаний, связанные с введением трансграничного углеродного регулирования.

В ключевые направления для правительства России вошли: "обеспечение прозрачности" — разработка регуляторно-правовой базы стандартов измерения и отчетности по выбросам парниковых газов, а также механизмов по их снижению; "создание внутреннего механизма регулирования углеродного рынка" — регулирования выбросов через государственный углеродный налог либо российскую систему торговли эмиссиями.

Кроме того, в списке отмечены такие действия, как "внешняя синхронизация" — согласование системы регулирования с международными стандартами и внешнеторговыми партнерами, "поддержка стратегических отраслей" — субсидирование на первых этапах стратегических отраслей, привязанное к обязательствам по сокращению выбросов, а также "диверсификация экспорта".

Среди ключевых направлений проактивных действий для российских компаний эксперты BCG выделили: "измерение воздействия" — внедрение инструментов и стандартов измерения и отчетности по углеродному следу компании, "определение стратегии декарбонизации", "ведение внутреннего учета на базе условных цен на углерод" и другие.

"Контроль за углеродными выбросами сегодня становится обязательным для всех компаний, действующих на международных рынках… Российским экспортерам сегодня необходимо определить наиболее подходящие им инструменты для фиксации и расчета выбросов, результаты которых будут признаваться западными партнерами", — отметил директор в московском офисе BCG Станислав Янкелевич.

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