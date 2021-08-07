МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. После официально оформленного развода основатель компании Microsoft Билл Гейтс передал своей экс-супруге Мелинде акции на общую сумму почти $2,5 миллиарда. Это, пишет Bloomberg, сделало состояние Мелинды Френч Гейтс после расставания с миллиардером $5,7 миллиарда.

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По данным издания, управляющий инвестициями Билла Гейтса — фонд Cascade Investment — 5 августа текущего года перевел Мелинде свыше 3,3 миллиона акций крупнейшего американского автодилера AutoNation.

Сейчас их стоимость оценивается в $390 миллионов.

Помимо этого Мелинде Френч Гейтс переданы 2,8 миллиона ценных бумаг John Deere и 9,5 миллиона акций Canadian National Railway. Их совокупная стоимость превышает $2 миллиарда.

При этом бывшая жена Гейтса ранее получила акции от Cascade Investment на сумму порядка $3 миллиардов.

Теперь, после развода, ее состояние выросло на $5,7 миллиардов. Это позволяет ей войти в список богатейших людей мира.