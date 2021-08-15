СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — ПРАЙМ. Одной из целей визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Киев станет обсуждение назначения спецпредставителя Германии по оперативному управлению газотранспортной системой (ГТС) Украины, сказал РИА Новости главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич. В Польше предупредили, что Европа может остаться без газа

Ранее в немецком правительстве сообщили, что Меркель посетит Россию 20 августа, а 22 августа совершит визит на Украину. На переговорах президента России Владимира Путина с Меркель 20 августа планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов, сообщили ранее в Кремле.

"Думаю, что речь на встрече в Киеве пойдет о перспективах ГТС, тем более что (президент Украины Владимир — ред.) Зеленский напросился и на встречу с (президентом США Джо — ред.) Байденом 30 августа. 22 августа в Киев приезжает Меркель, а 30 он едет в Вашингтон. Мне кажется, он как раз получит подробные инструкции о том, как вести себя Киеву в связи с соглашением ФРГ – США", — сказал Марцинкевич.

Эксперт отметил, что на встрече будет обсуждаться технологическая способность ГТС Украины сохранить транзит газа. Начиная с 2015 года из необходимых средств для поддержания ГТС выделялось лишь 30% требуемого, а амортизация "трубы", согласно проведенному в том же году аудиту немецких специалистов, составляла 85%, напомнил аналитик.

"Для Украины оптимально сохранить транзит, за который они хоть какие-то деньги получают. Вероятней всего, речь будет идти именно об этом: кто будет спецпредставителем от ФРГ, какие у него будут полномочия и на что он будет нацелен. На мой взгляд, путь один: какая-то из немецких компаний должна войти в акционерный капитал оператора ГТС Украины и взять на себя оперативное управление. Только в этом случае можно будет говорить, что транзит будет продолжен", — отметил собеседник агентства.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер считает обоснованным назначение спецпредставителя от ФРГ в этом проекте, напомнил эксперт. По мнению Марцинкевича, кандидат хорошо известен Москве. Эксперт также обратил внимание на серьезную опасность для Украины, которая в случае отсутствия по каким-либо причинам транзита газа из РФ столкнется с серьезным дефицитом газа для собственных городов.

"Вопрос не только в транзите. ГТС Украины строилась в советские времена, когда границ не было. От транзитных труб высокого давления на территории Украины семь газоотводов среднего давления, которые обеспечивают более 40 населенных пунктов. Если прекращается транзит по магистральной трубе – они отсекаются от газоснабжения. Поскольку денег на осуществление реального реверса газа с запада на восток нет (для этого надо ставить новые дорогостоящие компрессорные станции) – в случае остановки российского транзита — это угроза прекращения газификации более 40 населенных пунктов. Но об этом на Украине почему-то не говорят", — заключил эксперт.

Ранее глава компании Алексей Миллер заявил, что "Газпром" готов продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы, Он также заявил, что "Газпром" считает участие немецких партнеров в такой работе полностью обоснованным.

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