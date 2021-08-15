МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Примерно треть продуктов питания, производимых в мире для потребления, ежегодно выбрасывается. Около 20% всей закупаемой еды тратится впустую — а это значит, что один из пяти купленных пакетов с продуктами оказывается в утиле. Многие из нас покупают продукты, которые никогда не используют. В конечном итоге они портятся прежде, чем попадут на обеденный стол. Еще один фактор, способствующий покупке ненужной еды — поход в магазин на голодный желудок. Об этом агентству "Прайм" рассказала врач-эндокринолог, диетолог Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Белорусской Анна Кривошеева. Эксперты рассказали, когда снизятся цены на продукты

"На наши покупки могут повлиять и рекламные акции. Например, купи 2 по цене одного либо покупка продуктов оптом. Это хороший способ сэкономить, однако, скорее всего, такое количество продуктов вы не успеете использовать, что приведет к их порче и выбросу", — добавляет она.

Многие повседневные продукты часто являются лишними в нашем чеке.

"Магазины заполнены полуфабрикатами, снеками — порционные каши быстрого приготовления, питательные батончики, сухарики, чипсы. Это высококалорийные продукты, которые содержат минимальное количество питательных веществ, что негативно сказывается на здоровье", — говорит врач. Правительство доложит Путину о росте цен на базовые продукты

Также сомнительной является покупка дорогих ингредиентов, которые собираетесь использовать только один раз. Например, редкие специи, необычный соус или маринованные овощи. Такие продукты чаще всего используются однократно, а остатки оказываются в мусорном ведре.

"Продукт может быть использован не полностью, что впоследствии приведет к порче и отходам", — отметила Кривошеева.

Еда портится из-за неправильного хранения, недостаточной видимости в холодильниках, частично использованных ингредиентов и неверной оценки покупателями своих потребностей.

Одна треть произведенных продуктов, выброшенная на свалку — результат того, что люди слишком много готовят. По словам врача, порции увеличились. Обеды или ужины часто включают в себя намного больше еды, чем мы можем съесть. Кроме того, люди часто забывают про остатки еды и в конечном итоге выбрасывают их.

Продажа необычных продуктов и рекламные акции, которые поощряют импульсивные и оптовые закупки продуктов питания в розничных магазинах, часто побуждают потребителей покупать продукты, которые не вписываются в их обычные планы питания. Следовательно, еда портится, так как ее не успевают использовать до истечения срока годности. Названа самая дорогая и самая дешевая в России уличная еда

Без планирования питания и списков покупок есть риск неверной оценки того, сколько продуктов нужно купить на неделю. Спонтанные обеды в ресторане или доставка еды также могут привести к тому, что продукты, закупленные домой, испортятся.

Чтобы избежать пищевых отходов, диетолог советует составить план питания.

"Перед покупкой продуктов составьте меню из блюд, которые вы хотели бы съесть на неделю. Это поможет вам точно определить, какие ингредиенты вам понадобятся. В конечном итоге это поможет вам покупать меньше еды, сэкономить деньги и уменьшить количество отходов", — говорит Кривошеева.

В магазин желательно отправляться со списком того, что вам нужно, это поможет избежать импульсивных покупок и сэкономить. Пора привыкнуть к росту цен на продукты

Учтите продукты, испорченные на прошлой неделе, при составлении нового списка покупок.

"Не покупайте слишком много еды. Делайте покупки с умом и не ходите по магазинам, когда голодны", — заключила эксперт.

Читайте также:

В России предложили разрешить использовать личную тару покупателей