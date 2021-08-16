ПЕКИН, 16 авг — ПРАЙМ. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам января-июля 2021 года вырос на 20,7%, составив 24,68 триллиона юаней (3,8 триллиона долларов), свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического бюро Китая. Эксперт научил, как избавиться от ненужных уведомлений на смартфоне

В городах за первые семь месяцев 2021 года розничные продажи выросли на 20,9%, составив 21,45 триллиона юаней (3,3 триллиона долларов). Продажи в сельской местности ускорились на 19,4% — до 3,23 триллиона юаней (499,4 миллиарда долларов).

Розничные онлайн-продажи за отчетный период выросли на 21,9% по сравнению с январем-июлем 2020 года, достигнув 7,11 триллиона юаней (1,097 триллиона долларов). За отчетный период розничные онлайн-продажи физических товаров выросли на 23,7% в годовом выражении, продуктов питания – на 21,6%. одежды и товаров народного потребления – на 15,8% соответственно.

Отдельно в июле объем розничных продаж потребительских товаров вырос на 8,5% по сравнению с июлем прошлого года и составил 3,49 триллиона долларов.

По итогам 2020 года объем розничных продаж сократился на 3,9%, составив 39,2 триллиона юаней (около 6 триллионов долларов). При этом рост розничных онлайн-продаж составил 10,9%, достигнув 11,76 триллиона юаней (1,81 триллиона долларов).