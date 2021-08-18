МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. США все больше теряют свое влияние в мире и вынуждены отказываться от стремления к глобальному энергетическому доминированию. Об этом написали журналисты Штефан Бойтельсбахер, Нандо Зоммерфельдт и Хольгер Цшепиц в своей статье для Die Welt.

Они говорят о том, что постепенно мировая экономика восстанавливается после ограничений COVID, и вместе с этим растут и цены на нефть. Если полтора года назад баррель топлива американской марки WTI внезапно стал стоить минус 37 долларов, то сейчас его цена составляет около 70 долларов. Это больше, чем в год, предшествовавший пандемии, отмечают авторы. В США признали, что Россия готова к войне лучше, чем НАТО

Но для США это целая проблема, объясняют журналисты: цены теперь слишком высокие.

"США срочно нуждаются в падающих котировках. Потому что сейчас становится ясно, что Вашингтон теряет влияние. Крупнейшая экономика Земли утрачивает власть над нефтью", — пишет Die Welt.

По мнению авторов, наиболее явно эту тенденцию демонстрирует недавний шаг американского руководства: оно обратилось за помощью к ОПЕК и России. Вашингтон призвал картель, определяющий цены на нефть, нарастить производство. Президент Джо Байден опасается, что высокая стоимость черного золота тормозит восстановление американской экономики и приводит к росту инфляции.

Die Welt подчеркивает, что "Америка, страна, которая лишь недавно грезила о "глобальном энергетическом доминировании", как выражался предшественник Байдена Дональд Трамп, теряет влияние на сырьевых рынках. Потому что сама больше не может вмешаться в ситуацию, когда предложение ограничено, а цены высоки. До недавнего времени дела обстояли иначе".

"Трамп делал ставку на уголь, нефть и газ, в то время как Байден хочет вырабатывать электроэнергию из воды, ветра и солнца. <…> В результате Америке становится все труднее добывать достаточно нефти для удовлетворения спроса", — отмечают авторы статьи. Польша начала "войну против всех", включая США

Отмечается, что ситуация с торговлей газом тоже лишена оптимизма. После многолетних санкций и угроз в адрес России Байдену недавно пришлось отказаться от противодействия "Северному потоку-2". "Строительство газопровода почти завершено, а идея о том, что Соединенные Штаты будут на танкерах ввозить газ в Европу в огромных масштабах умерла", пишет немецкая газета. "Американцы уже ощущают последствия: бензин сегодня стоит примерно на доллар дороже, чем год назад", подчеркивают журналисты Die Welt.