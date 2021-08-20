БЕРЛИН, 20 авг — ПРАЙМ. Бизнес-ассоциация ФРГ приветствует обсуждение канцлером страны Ангелой Меркель реализации соглашения с США по "Северному потоку 2" в ходе визитов в Москву и Киев, заявил в пятницу глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес. Зеленский высказался о соглашении между США и ФРГ по "Северному потоку-2"

"Мы приветствуем тот факт, что в конце срока своих полномочий канцлер привела к разрядке конфликта с США по "Северному потоку 2" и во время своих визитов в Москву и Киев сделала главным приоритетом выполнение соответствующих договоренностей. Без России решение многих европейских и международных проблем нереально, независимо от того, относятся ли они к проблемам экологии, безопасности или экономики", — заявил Гермес.

"И "Северный поток 2", и мощности украинской газотранспортной сети необходимы для безопасного снабжения Европы энергией до окончательного отказа от ископаемого топлива в 2050 году. Таким образом, мы видим прочную бизнес-основу для продления российско-украинского соглашения о транзите газа после 2024 года. Постепенное включение водорода может быть частью планов на будущее. Целью должно быть превращение существующего энергетического партнерства с Россией и Украиной в климатическое партнерство. Найденный компромисс дает России и Украине долгосрочную перспективу и, следовательно, должен играть активную роль в его реализации", — добавил он.

Восточный комитет немецкой экономики объединяет компании и предприятия ФРГ, которые работают в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.

Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2".

В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их как можно скорее, но не позднее 1 сентября 2021 года.

Сообщается, что Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом".

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.

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