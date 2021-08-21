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В МИД России высказались о новых санкциях США
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Москва рассматривает очередные санкции США против России как нежелание выстраивать отношния на партнерской основе, заявили в МИД России. ПРАЙМ, 21.08.2021
мария захарова, мид рф, сша, россия, санкции, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Москва рассматривает очередные санкции США против России как нежелание выстраивать отношния на партнерской основе, заявили в МИД России.